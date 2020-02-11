В Севастополе после ремонта открыли детский сад № 120 на ул. Николая Музыки. Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на 300 мест – это 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Работы выполняла организация «Теплостройсервис», ремонт шел с июня 2019 года. В детском саду есть игровые комнаты, раздевалка, физкультурный и музыкальный классы, кабинеты психолога и логопеда.

Уже закуплено необходимое оборудование и сформирован штат сотрудников. В ближайшее время садик будет принимать детей.

Напомним, что в настоящее время в Севастополе завершается строительство двух новых детских садов на улице Симонок и дополнительный корпус детского сада №43 в селе Орлиное.

Также ведется строительство двух детских садов – в бухте Казачья и на улице Горпищенко.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)