Программу маткапитала предлагают продлить до 2026 года

Действие программы маткапитала предлагают продлить до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией. Маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок — в сумме 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Также, решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца. Такие поправки внесла в Госдуму «Единая Россия».

С января 2020 года в Севастополе заработала региональная программа материнского капитала. Семьям, в которых в 2019 году родился второй ребенок, будет выплачиваться сумма в размере 100 тысяч рублей. Расходовать средства семьи смогут по своему усмотрению.

Депутат Заксобрания Татьяна Щербакова уверена, что такая мера поддержки поможет повысить рождаемость в регионе.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения партии «ЕР»

Фото: miasskiy.ru