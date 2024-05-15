Севастополец смастерил штурмовик и разместил над своим двором

Житель Севастополя Борис Рябиков — бывший механик и конструктор. Он три года служил в соединении больших противолодочных кораблей Балтийского флота, а после 40 лет отдал гражданскому флоту. Смастерить штурмовик решил, когда вышел на пенсию, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».
«Я подумал, ну что, раз я 43 года флоту отдал, 3 года на Балтике отслужил, имею право «шварце тодт» подцепить над собой. Поэтому вот его поставил в назидание врагам и для примера внукам», – рассказал Рябиков.
«Шварце тодт» в переводе на русский — «черная смерть». Так в годы Великой Отечественной войны немцы называли штурмовик Ил-2.
Во дворе под штурмовиком мужчина повесил флаг СССР и создал импровизированный «Бессмертный полк» с портретами своих родных — героев войны.
Ольга Сурикова