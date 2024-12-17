В Севастополе будут поддерживать молодых медицинских работников

Во время заседания правительства Севастополя было поддержано несколько законопроектов, которые касаются здравоохранения.

Был принят проект относительно социальной поддержки молодых специалистов из числа медицинских работников, которые впервые приступили к работе в больницах. Поддержка планируется за счет бюджетных средств.

Также был поддержан проект относительно проведения противоэпидемических мероприятий в эпидемическом очаге туберкулеза по городу Севастополю в рамках государственной программы Севастополя.

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Кристина Ветер