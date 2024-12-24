Переходим на велосипеды? Бензин в России в 2025 году станет еще дороже

Жителям России озвучили прогнозы о повышении цен на бензин в стране в 2025 году.

Мнение высказал экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Он считает, что стоимость бензина может вырасти на 10-20% из-за изменений в тарифной политике компании «Транснефть» и увеличения налогов.

Несмотря на это подорожание, Россия остается одной из стран с самым дешевым бензином в мире.

Эксперт добавил, что нефтяные компании из-за высокой налоговой нагрузки и тарифов «Транснефти» получают минимальную прибыль от продажи топлива.

В последнее время средняя цена бензина в России увеличилась на 0,37%, а дизельное топливо подорожало на 0,4%.

Существенно бензин подорожал в Крыму и Севастополе, а также в Дагестане и Татарстане.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер