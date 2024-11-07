Сегодня Севастополь простился с еще одним героем

«В последний путь проводили нашего однопартийца, настоящего севастопольца Юрия Юрьевича Ярошенко», — отметил вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

Юрий Юрьевич родился 24 июня 1981 года в поселке Сосновка Гурьевского района Калининградской области, но вырос в Севастополе.

Школу окончил в селе Орлиное, затем поступил в Киевский индустриальный педагогический колледж.

В 2013 году окончил Днепропетровскую финансовую академию, получив диплом магистра по специальности экономика предприятия.

Работал индивидуальным предпринимателем.

В июле 2023 года заключил контракт с Министерством обороны РФ, был распределен в 810-ю отдельную гвардейскую орденов Жукова и Ушакова бригаду морской пехоты.

15 октября геройски погиб, выполняя боевое задание, на Курском направлении.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Юрьевича, мы гордимся, что у нас есть такой однопартиец и земляк. Вечная память…», — выразил соболезнования Илья Журавлев.

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Кристина Ветер