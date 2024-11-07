Чтобы «Черная пятница» не превратилась в «черную дыру» в кошельке – советы бывалых

Скоро начнутся ноябрьские распродажи с максимальными скидками. Чтобы выгодно совершать покупки во время акций 11.11 и «Черной пятницы», которая стартует 29 ноября, следуйте нескольким советам.

Сначала составьте список нужных товаров и изучите их цены заранее, чтобы понимать, какие скидки действительно выгодны. Подписывайтесь на новости магазинов и следите за их страницами в соцсетях, так как некоторые распродажи могут начинаться раньше.

Используйте онлайн-сервисы для сравнения цен, учитывайте стоимость доставки и дополнительные сборы. Определите бюджет и старайтесь его не превышать. Часто интернет-магазины предлагают более выгодные условия, поэтому убедитесь в надежности интернет-соединения.

Проверьте наличие товаров и возможность их бронирования до начала распродажи. Ищите купоны и промокоды для дополнительной экономии. Если товар не распродан в первый день, возможно, он появится по более низкой цене в течение выходных. Ознакомьтесь с политикой возврата на случай, если товар не подойдет.

В «Черную пятницу» возможны технические сбои на сайтах и длительное ожидание оформления заказа – это ежегодная практика, так как количество желающих купить товар со скидкой – немало.

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Кристина Ветер