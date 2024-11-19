Где не будет света в Севастополе 20 ноября

В Севастополе запланировано отключение электроэнергии 20 ноября. «Севкор» сообщает, где именно в этот день не будет света.

с 11:00 до 13:00

г. Инкерман ул. Малиновского, 4,16,32,3-13(нечет); ул. Мудрика, 5-11(нечет); ул. Шевкопляса, 4-8(чет),1-7(нечет),7-В; ул. Менжинского, 2.

с 09:00 до 16:00

с. Верхнесадовое пер. Подгорный, 1-21(нечет); ул. Севастопольская, 2-36(чет),35-Б,1-35(нечет); ул. Пирогова, 2-22(чет),1-9(нечет).

с 09:00 до 16:00 на 1-1,5 часа Городское шоссе, 14-20(чет),5-Б/1,5-Б/2,262/2,5-А,4-Б,2; ул. Дачная, 2-32(чет),1-21(нечет),27-29(нечет); ул. Пехотная, 2-30(чет),1-27(нечет); ул. Продольная, 2-34(чет),17-А,1-27(нечет); ул. Сельская, 1-33(нечет).

Плановые ремонтные работы с 08:00 до 16:00

Максимова дача: ул. Каштановая СТ «Садовод».

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер