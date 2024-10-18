В Севастополе попрощались с Андреем Овсянкиным

В Севастополе провели в последний путь старшего прапорщика, старшину роты Андрея Викторовича Овсянкина, который отдал свою жизнь за защиту родины.

Андрей Викторович родился и вырос в Севастополе. После окончания школы он служил в армии, а затем решил связать свою жизнь с военной службой, проходя службу в подразделениях Пограничной службы.

За свою добросовестную и многолетнюю службу Андрей был неоднократно отмечен ведомственными наградами, что свидетельствует о его высоких профессиональных качествах и преданности делу. После демобилизации он работал в ГУПС «Водоканал», где проявил себя как ответственный и отзывчивый работник.

В 2024 году, чувствуя призыв защищать свою страну и родной город, он заключил контракт с Вооружёнными силами России и был отправлен в зону проведения специальной военной операции. По отзывам сослуживцев, Андрей Овсянкин был настоящим боевым товарищем и профессиональным воином, который с честью исполнял свои обязанности старшины роты.

Овсянкин героически погиб в бою, освобождая территорию Луганской народной республики от укронацистских захватчиков. Его мужество и преданность будут всегда помнить и ценить.

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Кристина Ветер