На выставке севастопольцев познакомят с периодом строительства БАМ

18 октября в Российской галереи искусств открылась выставка «Калибровка 2.0. БАМ!» в честь 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

Выставка исследует связь между классической живописью и искусством нонконформизма.

Посетители смогут увидеть 24 предмета из коллекции галереи искусств, включая портреты, бытовые жанры, пейзажи и абстракцию.

БАМ стал символом единства советского народа и вдохновением для многих масштабных проектов.

По словам директора Российской галереи искусств Виталия Зотова, выставка подчеркивает разнообразие коллекции и рассматривает БАМ как значимый проект, объединивший разные слои населения общей идеей.

В рамках выставки также будут проходить экскурсионные программы, проводящие аналогии между БАМ и галереей.

Экспозиция будет представлена с 18 октября 2024 года до 23 февраля 2025 года.

Фото Юлии Блоцкой

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