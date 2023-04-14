В Севастополе полуторогодовалая девочка выбежала на дорогу и попала под машину

В Севастополе сегодня, 14 апреля, произошло ДТП с маленьким ребенком во время прогулки с матерью.

«На улице Александера в районе дома № 33, 58-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на полуторогодовалую девочку, которая выбежала на проезжую часть из-за сооружения», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Со слов матери ребенка, она гуляла вместе с дочкой на улице и в какой-то момент малышка неожиданно выскочила на проезжую часть. Девочка получила травмы различной степени тяжести и госпитализирована в детскую больницу.

Напомним, в Севастополе в прошлом году был сбит 6-летний мальчик, который выбежал из автомобиля родителей на проезжую часть.

Ольга Сурикова