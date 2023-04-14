В Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность экстремистской ячейки «АУЕ»*

УФСБ по Крыму и Севастополю во взаимодействии с Центром «Э» регионального МВД пресечена деятельность бахчисарайской ячейки экстремистской организации АУЕ*.

Как отметили в пресс-службе ведомства, ранее судимый 29-летний житель Бахчисарайского района организовал региональную ячейку запрещенной организации «Арестантское уголовное единство»*.

Участники группы занимались вымогательством, в том числе средств на материальную поддержку представителей криминалитета. Организатор собирал членов ячейки для разрешения конфликтных ситуаций на территории Бахчисарайского района и города Севастополя.

Возбуждены уголовные дела за организацию и участие в деятельности экстремистской структуры с санкцией – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее лидер и несколько участников группы были задержаны по подозрению в похищении 23-летнего жителя Севастополя.

* экстремистская организация, запрещенная на территории России

Ольга Сурикова