В Севастополе по-прежнему тепло

В Севастополе переменная облачность. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11°, сообщает Крымгидрометцентр.

По-настоящему новогодней погоды в Севастополе не стоит ждать и ближайшие несколько праздничных дней.

В пятницу, 5 января, в Севастополе будет облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-западный, утром и днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +9…+11°.

В рождественский сочельник, 6 января, переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с, утром и днем юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +12…+14°.