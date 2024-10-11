В Омеге продолжается монтаж трех зарядных станций для электромобилей

Благоустройство Транспорт
11-10-2024
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Сейчас рабочие вырыли траншеи для прокладки кабеля и готовят основания для станций. Установкой станций займется ООО «Севэнергосбыт» в рамках пилотного проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств в Севастополе.

Напомним, что в Омеге появятся сразу три зарядных станции. Еще две — на Фиолентовском шоссе возле ТЦ «Уютстрой».

Сейчас в Севастополе работают 27 станций. В следующем году планируют установить еще 10 ЭЗС.

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Анна Левина

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