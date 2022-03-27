В Севастополе похоронили еще одного командира морских пехотинцев

Погиб вместе с Палием
Севастополь 26 марта простился с гвардии сержантом, заместителем командира взвода – командиром десантно-штурмового отделения 810 отдельной Гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Владимиром Кривопаловым.
Кривопалов родился в Москве, с 2014 года служил в войсковой части 13140 в Севастополе.
«Владимир Николаевич погиб при боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов, был в группе вместе с замкомандующим Черноморским флотом Андреем Николаевичем Палием.
Соболезную родным и близким.
Вечная память и слава нашему герою!» — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram.
Напомним, в Мариуполе в ходе военной спецоперации России на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий.
Ольга Сурикова