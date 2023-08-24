В Крыму неизвестные обстреляли кемпинг с туристами

Первые звуки стрельбы услышали около 3:50 в кемпинге «Оленевка Village» в селе Оленевка. Очевидцы говорят, что были выстрелы, предположительно, из РПГ. Когда люди проснулись и вышли из домиков и палаток на пляж, они увидели две резиновые лодки недалеко от берега. В них было 10 неизвестных. Один из них стрелял по кемпингу. Но попал только один раз, после чего группа скрылась.

Источник Shot пишет, что это была группа диверсантов: «Четыре лодки с украинскими диверсантами уничтожены у мыса Тарханкут на западе Крыма. Российские силовики ликвидировали ДРГ в море около четырех утра».

По предварительным данным, всего ликвидировано около 15-20 человек. Официальной информации нет.

От точки, где была стрельба, до украинского Очакова по воде примерно 140 километров. На скоростной лодке — 3-4 часа ходу. По одной из версий, это могла быть попытка устроить «шоу с украинским флагом в Крыму» к сегодняшнему дню независимости Украины.

Ольга Сурикова