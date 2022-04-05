ФСБ в Крыму задержало наркоторговцев с тремя килограммами запрещенных веществ

Двое мужчин 1993 и 2003 годов рождения задержаны сотрудниками Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю при попытке организации сбыта наркотических средств.

Задержанные купили через интернет в Московской области производное наркотика N-метилэфедрон – α-PVP.

«У задержанных обнаружено и изъято свыше 2,9 кг вещества α-PVP, что составляет особо крупный размер», – сообщила пресс-служба УФСБ.

Злоумышленники планировали продать наркотики на территории полуострова, но были задержаны при транспортировке веществ в Крым.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (совершение покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Напомним, в Севастополе лихач под наркотиками устроил ДТП и перевернул свою машину.

Дмитрий Островский