В Севастополе на неделе ожидается дождь

На пару дней испортится погода
В Севастополе сегодня, 16 мая, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +21…+23°.
Во вторник, 17 мая, переменная облачность.
Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков.
Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.
В среду, 18 мая, облачно. Ночью и днем дождь, временами сильный, гроза.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +16…+18°.
В четверг, 19 мая, аналогично ожидается дождь.
Температура воздуха поднимется днем до +17°.
А вот с пятницы, 20 мая, погода наладится. Ожидается теплый солнечный день.
Такая же погода намечается и на выходные, 21-22 мая. Температура воздуха будет +17°..
Скорость ветра 5-6 м/с.
Ольга Сурикова
Фото: Денис Иванский