В Севастополе на неделе ожидается дождь

На пару дней испортится погода

В Севастополе сегодня, 16 мая, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +21…+23°.

Во вторник, 17 мая, переменная облачность.

Ночью без осадков, днем преимущественно без осадков.

Ветер ночью восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +22…+24°.

В среду, 18 мая, облачно. Ночью и днем дождь, временами сильный, гроза.

Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 6-11 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +16…+18°.

В четверг, 19 мая, аналогично ожидается дождь.

Температура воздуха поднимется днем до +17°.

А вот с пятницы, 20 мая, погода наладится. Ожидается теплый солнечный день.

Такая же погода намечается и на выходные, 21-22 мая. Температура воздуха будет +17°..

Скорость ветра 5-6 м/с.

Ольга Сурикова

Фото: Денис Иванский