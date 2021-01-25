«Херсонес Таврический» пригласил студентов и Татьян на бесплатную экскурсию

Сделал традиционный подарок

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» сделал подарок некоторым своим посетителям в честь Дня российского студенчества и Дня Татьян, которые традиционно отмечаются 25 января. В этот день все студенты и Татьяны смогут посетить бесплатную экскурсию, сообщили в пресс-службе музея.

«Мы традиционно приглашаем всех студентов и Татьян на бесплатную обзорную экскурсию «Херсонес – город двух тысячелетий». Акция действует при предъявлении студенческого билета или паспорта», — говорится в сообщении.

В ходе экскурсии гости узнают об истории древнего города, возникшего в V веке до нашей эры, о его археологических памятниках, о буднях и досуге его жителей. Посетители также смогут увидеть жилые кварталы древнего полиса, христианские храмы и хозяйственные постройки, общественные фортификационные сооружения.

Начало экскурсий в 12:00, 14:00 и 16:00 при наборе групп от пяти до 15 человек.

Сотрудники музея напомнили, что при его посещении в связи с угрозой распространения COVID-19 необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Фото: пресс-служба Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Ольга Сурикова