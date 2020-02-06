Севастопольские либерал-демократы поддержат инициативу Жириновского о выплате пособий домохозяйкам

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособие в размере МРОТ. Севастопольские либерал-демократы данную инициативу поддержат.

По словам главы фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Севастополя Ильи Журавлева в Севастополе такая инициатива будет особенно уместна. В городе переполнены группы в детских садах, устроить ребенка в ясли практически невозможно, и женщины вынуждены оставаться дома с детьми и не работать. Когда ребенок идет в школу, родителям приходится по несколько часов делать с ним домашние задания, соответственно выйти на работу на полный рабочий день снова сложно.

Владимир Жириновский предложил выплачивать домохозяйкам пособия в размере МРОТ (минимальный размер оплаты труда) только если они проживают вместе со своей семьей.

«Чтобы пособия женщинам платить за домашний труд вплоть до того времени, пока она живет вместе с мужем и детьми, в том числе и взрослыми. Вот одна семья. Это огромная нагрузка. Если дети поженились, вышли замуж, уже муж умер или ушел к другой — все, пособие прекращается», — отметил лидер ЛДПР.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 11 тыс 200 рублей, в среднем по РФ он составляет 12 тыс 130 рублей.

По материалам пресс-службы Севастопольского отделения ЛДПР

Фото: vm.ru