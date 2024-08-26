В Севастополе подросток придумал, как обнести торговые точки на Омеге и в парке Победы

В Севастополе двое молодых людей задержаны за серию краж. Одним из фигурантов оказался подросток.
В ОМВД России по Гагаринскому району поступило три заявления от владельцев торговых точек о ночных кражах. Задержаны двое местных парней в возрасте 19 и 14 лет.
Они ночью на набережных пляжа «Омега» и парка Победы, повреждая роллеты или срывая навесные металлические замки, залезали внутрь торговых объектов. Их добычей стали 25 тысяч рублей, кальян и бижутерия. Украшения фигуранты распродали по 100 рублей, деньги потратили, а кальян старший из пособников хотел оставить себе.
Оказалось, что подбить на дело подбил именно подросток, а потом он стоял «на шухере».
Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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Ольга Сурикова