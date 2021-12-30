В Севастополе подростков наградили за помощь в поиске пропавшего ребенка

Ребята хорошо знали местность и нашли пропавшего парня первыми

В преддверии новогодних праздников в зале Почета управления МВД России прошло в том числе награждение граждан за активное содействие органам внутренних дел.

Среди награжденных – юные жители Севастополя Андрей Пономарев и Анастасия Щеглова, которые разыскали пропавшего подростка в Международный день защиты детей.

В пресс-службе УМВД рассказали, что происшествие, где ребятам пришлось оказывать помощь случилось 1 июня с одной многодетной семьей в лесном массиве возле Скельской пещеры. Во время прогулки 14-летний мальчик ускорился и незаметно для родителей ушел по тропе вглубь леса. В течении часа отцу не удалось самостоятельно разыскать сына, и он обратился в полицию.

На поиски подростка отправились сотрудники полиции, спасатели МЧС, кинологи и волонтеры из числа местных жителей. Именно волонтерам, знающим каждую тропинку в здешних местах, первыми удалось разыскать заблудившегося мальчика.

Сенаторы Российской Федерации Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин вручили юным севастопольцам памятные медали «За проявленное мужество» и поблагодарили за доброту, отзывчивость и гражданскую сознательность.

Ольга Сурикова