Сегодня в Севастополе ГАИ проведет рейд «Ночной город»

Для профилактики пьяного вождения

В Севастополе сегодня, 30 декабря, ночью сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Ночной город».

Целью рейда правоохранители называют профилактику и пресечение нарушений, связанных с управлением автомобилями в пьяном виде. Охватить планируется не только центральные магистрали города, но и отдаленные сельские поселения, и автодороги вне населенных пунктов.

В ГАИ напомнили, что управление транспортным средством в пьяном состоянии наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от прохождения от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Также в УМВД попросили, если вы стали свидетелем управления транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, либо лицо, управляющее транспортным средством, вызывает у вас подозрение, сообщите о данном факте, позвонив по телефонам 112, 102 или в дежурную часть ГИБДД по городу Севастополю — 738 400 (01).

Ольга Сурикова