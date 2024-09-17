В Севастополе подростков и молодых парней разводят на деньги новым способом

Познакомились в интернете с красивой молодой девушкой. А она не просто красивая, но еще и любит культуру и искусство, приглашает вместе посетить выставку.

Казалось бы, что может быть лучше? Но нет. В Севастополе это теперь новый способ развести подростков и молодых мужчин на деньги. Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Схема развода классическая. Молодой человек знакомиться в интернете с красивой девушкой. Они начинают переписываться. Дальше прекрасная дама предлагает выйти вместе в свет, а именно посетить выставку «Сокровищница гробницы Тутанхамона», которая почему-то проходит в Севастопольском ТЮЗе.

Дальше молодому человеку отправляется ссылка, по которой и предлагается оплатить билет на выставку стоимостью 2500 рублей. После того, как деньги спишутся с карты, сайт зависает, так и не прислав билеты, и предлагает написать в поддержку. В поддержке же вам кидают ссылку, чтобы оформить возврат средств, так как оплата не прошла, вы снова вносите данные карты, вводите код из СМС вашего банка и с вашей карты списывается еще 25 тысяч рублей.

Таким нехитрым образом как минимум двое молодых людей в Севастополе уже расстались один с 2500 рублей, а второй с 27500 рублей.

Редакция «Севкор» обратилась в пресс-службу полиции Севастополя за комментариями поступали ли правоохранителями подобные обращения и что можно сделать в такой ситуации.

Читателям желаем быть бдительными и знакомиться с девушками по старинке офлайн.

А если уж захотите посетить выставку или театр, то приобретите билеты в кассе. Так будет надежнее.

И, конечно же, никакой выставки «Сокровищница гробницы Тутанхамона» и уж тем более в СевТЮЗе не проходит. И фото девушки естественно ненастоящее и вряд ли за миловидной аватаркой скрывается именно девушка.

Напомним, на минувшей неделе мошенники выманили у доверчивых севастопольцев 4,5 млн рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот социальной сети Вконтакте

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