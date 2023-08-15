В Севастополе промониторят цены на школьные товары

ЛДПР по всей стране проводит акцию «Собери ребенка в школу», в рамках которой партийцы мониторят цены на школьные товары на разных торговых площадках
Сбор ребенка в школу для родителей превращается в целый квест, поскольку не всегда в одном месте можно выгодно приобрести как канцелярские товары для школы, так и форму, рюкзаки.
Севастопольское отделение ЛДПР облегчит многим родителям эту задачу. Партийцы проверят, где выгоднее покупать конкретные товары для школы. Итоги мониторинга будут опубликованы на сайте и в соцсетях партии.
Кристина Ветер
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