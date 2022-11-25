В Севастополе подполковника запаса осудили за хищение более 1 млн рублей жилищной субсидии

Севастопольский гарнизонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего военнослужащего одной из воинских частей Черноморского флота подполковника запаса. Его обвинили в совершении хищения соцвыплат.

Суд установил, что он подал на жилищную субсидию, в том числе и на сына, который при этом имел жилье площадью 61,1 кв.м. Финансово-экономическая служба Минобороны перевела ему 5 525 388 руб., из которых 1 227 864 руб. полагалось на сына.

Таким образом, Минобороны был нанесен ущерб в размере 1 227 864 руб.

Виновный возместил причиненный ущерб. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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Ольга Сурикова