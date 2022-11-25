Аксенов назвал бредом информацию об убийстве в Крыму «иранских инструкторов»

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал заявление секретаря украинского СНБО Алексея Данилова о том, что в Крыму были убиты некие «иранские инструкторы»,

Аксенов назвал данную информацию «феерическим бредом».

«Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима. И чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Он с сожалением констатировал, что такие персонажи пока еще управляют Украиной.

Ольга Сурикова