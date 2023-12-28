Как будут работать музеи Севастополя в новогодние праздники

Итак, 31 декабря в комплексе Музея-заповедника обороны Севастополя — выходной день. 1 января также будут закрыты все музеи.

Со 2 января по 8 января — рабочие дни с экскурсионным обслуживанием посетителей (с 10:00 до 18:00, касса — до 17:30) в ансамблях мемориальных комплексов на Малаховом кургане и Сапун-горе и в кинотеатре «Украина».

В Соборе Св. Равноапостольного князя Владимира — усыпальнице адмиралов рабочие дни с экскурсионным обслуживанием посетителей будут проходить 2 января—7 января с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Экскурсии в Доме-музее севастопольского подполья будут проводиться 3 января— 7 января с 10:00 до 18:00 (касса до 17:30).

Мемориальные комплексы «Сапун-гора» и «Малахов Курган» открыты для свободного посещения с 7:00 до 22:00 ежедневно.

31 декабря 2023 года музей-заповедник Херсонес открыт с 09:00 до 15:00 (допуск посетителей на территорию прекращается в 14:30);

время работы экспозиционных и выставочных залов – с 09:00 до 14:00;

Со 2 января 2024 года учреждение культуры будет работать с 09:00 до 18:00 (допуск гостей прекращается в 17:30);