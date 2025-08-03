В Севастополе подано более 9000 заявлений в колледжи и техникумы

Приёмная кампания, стартовавшая 20 июня, продолжается до 15 августа, а для творческих специальностей — до 10 августа. Уже подано свыше 9000 заявлений от абитуриентов.

В этом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» выделено дополнительно 200 бюджетных мест — всего 2288. Проект обеспечивает тесную связь образования с работодателями: занятия проходят как в колледжах, так и на предприятиях, что позволяет студентам приобретать практический опыт уже во время учёбы.

Особым спросом в текущем году пользуются Севастопольский многопрофильный колледж имени Геловани (более 1370 заявлений), колледж информационных технологий и промышленности, а также архитектурно-строительный техникум.

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