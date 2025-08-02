Из авто вылетел мотор: в серьезном ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Пежо», двигаясь из Севастополя в Ялту, на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Черри».

От удара у одного из автомобилей вылетел мотор и повредил еще одно «Пежо».

В результате ДТП водитель автомобиля «Черри», а также водитель и пассажир «Пежо» получили травмы и доставлены в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции г. Ялты, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео МВД Крым