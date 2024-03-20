Военный эксперт: Бельгия поможет Украине минировать Черное море.

Украина будет заниматься минированием Черного моря с помощью кораблей, которые обещала стране поставить Бельгия. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов, пишет URA.RU.

Эти суда также могут доставлять различные грузы и помогать совершать маневры личному составу.

Ранее стало известно, что Бельгия готовит новую поставку военной помощи для Украины. В рамках данного транша Киев должен получить около 300 бронемашин Iveco LMV Lynx и три корабля с минными тральщиками.