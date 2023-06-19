В Севастополе почти каждый десятый живет за чертой бедности

В Севастополе 9% горожан живет за чертой бедности, сообщают аналитики агентства РИА-Рейтинг.

По это показателю наш город 20-й в рейтинге регионов России. К примеру, меньше всего бедных в Санкт-Петербурге – 4,5 % от общего количества жителей. Средний показатель по стране составляет 9,5 %. При этом Севастополь находится на 40 месте в стране по уровню соотношения средних доходов и первоочередных трат.

Согласно данным официальной статистики, разница в уровне средних и медианных среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» регионов составляет порядка 3-4 раз. Таким образом, проблема материальной обеспеченности и бедности в различных регионах ощущается очень по-разному.

Лидером рейтинга с наибольшим значением медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге, как и годом ранее, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом регионе показатель медианных доходов и фиксированного набора составил 3,24.

В шести регионах доля бедных превышает 20%, еще в 10 регионах доля населения за чертой бедности находится в диапазоне 15-20%. При этом наиболее высокий уровень бедности отмечается в Республике Ингушетия (30,5%), что в 3 раза больше среднероссийского уровня.

Напомним, объем строительных работы в Севастополе в I квартале этого года упал на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это самый высокий показатель в стране.

Дмитрий Островский