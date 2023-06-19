Хозяйку караоке-бара в Севастополе обворовал ее экс-сожитель

В Севастополе задержан житель Керчи, подозреваемый в краже торговой выручки и алкогольных напитков из бара бывшей сожительницы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Общая сумма причиненного им материального ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Установлено, что 46-летний керчанин проник в караоке-бар в Ленинском районе. Из сейфа он похитил торговую выручку в сумме 280 тысяч рублей и несколько ящиков алкогольной продукции стоимостью около 40 тысяч рублей, а затем скрылся на автомобиле.

Деньги он успел потратить, а часть спиртных напитков сбыл.

Оказалось, что во время совместного проживания с потерпевшей сожитель тайком сделал дубликаты ключей от входной двери в караоке-бар и от сейфа.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте также: В Севастополе вор-рецидивист вынес кассовый сейф с выручкой из ТЦ

Ольга Сурикова