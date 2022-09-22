В Севастополе почти 15 млн рублей выделено на прививки от гриппа

Правительство Севастополя выделило средства из резервного фонда на закупку иммунобиологических препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, а также на прививки от гриппа для взрослых.

Как отметила и.о. директора департамента здравоохранения города Любовь Семина, на закупку иммунобиологических препаратов для профилактики инфекционных заболеваний необходимо 30 млн рублей.

А на закупку четырехвалентной вакцины против гриппа для взрослых 14,5 млн рублей.

Выделение данной суммы было поддержано правительством города.

По ее словам, в этом сезоне планируется привить от гриппа 70% населения. Поэтому необходимы дополнительные средства, помимо выделенных из федерального бюджета.

Ольга Сурикова