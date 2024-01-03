В Гурзуфе пьяный водитель влетел на пешеходную зону

В Ялте, в пгт Гурзуф, 2 января в 10:00 произошло ДТП.

46-летний водитель, управляя автомобилем Chery, влетел на пешеходную зону и сбил мужчину, также снес лавочку, мусорку и куст олеандра.

«К счастью, пешеход, которого сбил водитель, не пострадал», — сообщили в МВД Крыма.

✍️При проверке документов у водителя Госавтоинспекторы почувствовали запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5-2 года.

Автомобиль отправлен на спецстоянку.