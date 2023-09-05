На Античном произошло ДТП с цепной реакцией

В Севастополе ближе к вечеру 4 сентября произошло ДТП на проспекте Античный с участием четырех автомобилей.

Водитель автомобиля Хонда в районе дома 20 А по проспекту Античный при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Митсубиси, который двигался справа по ходу движения автомобиля.

После ДТП автомобиль Митсубиси продолжил движение и влетел в припаркованные автомобили Лада Веста и Ниссан, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате аварии никто не пострадал, признаков опьянения у водителей не установлено.

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Ольга Сурикова