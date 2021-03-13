В Севастополе питьевая вода оказалась не такая уж и питьевая

Прокуратура требует устранить нарушения
В Севастополе прокуратура Гагаринского района выявила нарушения в деятельности предприятия «Южный берег», занимающегося производством и продажей питьевой воды.
Ведомство проверило исполнение законодательства при добыче, производстве, транспортировке и реализации упакованной питьевой воды. Выявлено, что ООО «Южный берег» нарушает санитарные правила и требования технического регламента о безопасности пищевой продукции.
«В частности, допускаются факты хранения продукции предприятия на полу, без подтоварников, отсутствуют данные об иммунизации сотрудников, не выполнен полный комплекс мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в коллективе», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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По итогам проверки прокуратура потребовало от предприятия устранить нарушения.
Ольга Сурикова