В Севастополе коронавирус опустился до новой отметки

Заболеваемость менее 100 человек

В Севастополе по состоянию на 21 декабря зарегистрированы 99 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

156 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 4 человека в возрасте от 65 до 87 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 106 человек.

В настоящий момент выздоровели 48 504 человека, 1 812 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 21 декабря сделали прививку от коронавируса 268 558 человек. Второй этап вакцинации прошли 251 850 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 21 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.