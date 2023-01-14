В Севастополе переводят перевозчикам на покрытие межтарифной разницы по 250 млн рублей в год

Севастополь ежегодно перечисляет перевозчикам до 250 млн рублей в год на покрытие разницы между действующим тарифом на перевозки общественным транспортом и экономически обоснованной стоимостью проезда. Об этом сообщил и.о. замгубернатора города Павел Иено.

«Севастополь в течение года тратит порядка 200-250 млн на компенсацию так называемой межтарифной разницы, так как экономически обоснованный тариф в Севастополе составляет 43 рубля», — пояснил Иено, отмечает пресс-служба правительства города.

А также в 2022 году из городского бюджета было направлено 722 млн рублей на компенсацию льготного проезда социально незащищенных категорий граждан.

Напомним, в Севастополе с 23 января повышается стоимость проезда в общественном транспорте.

Ольга Сурикова