В Севастополе на саночистку города можно будет пожаловаться на горячую линию

В Севастополе с понедельника, 16 января, заработает горячая линия по вопросам санитарной очистки города

Работа горячей линии организована в рамках заключенного контракта по санитарной очистке трех районов города, закрепленных за ГБУ «Парки и скверы: Нахимовский, Ленинский, Гагаринский.

«Граждане могут обращаться по проблемным вопросам саночистки указанных трех районов», — отметил директор госучреждения «Парки и скверы» Денис Залозний.

Жалобы жителей из других районов будут передаваться в управление административно-технического контроля депхоза.

Телефон горячей линии: +7 978 233-83-27.

График работы: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00.

Граждане могут позвонить по данному номеру или отправить сообщение в мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Подчеркивается, что обращение должно содержать краткую информацию о проблеме с точной привязкой к адресу и по возможности фото, а также номер телефона, фамилию и имя заявителя.

Заявки будут рассматриваться в течение 24 часов с момента поступления.

Ольга Сурикова