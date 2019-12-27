В Севастополе обезвредили бомбу времен ВОВ

Сегодня в Севастополе пиротехники МЧС успешно обезвредили бомбу весом 250 на месте обнаружения.

250-килограммовая авиабомба времён Великой Отечественной Войны – немецкая SC-250 — была найдена в ходе земельных работ по улице Капитанская, недалеко от памятника Солдату и Матросу.

Жильцы домов, находящихся в опасной зоне, временно покинули свои жилища до их завершения. В пункте временного размещения людям предоставили условия для отдыха и горячее питание. Территория проведения мероприятий была оцеплена, проход и проезд за установленные границы перекрыт силами полиции.

Перед подрывом взрывоопасный предмет поместили в глубокую, специально выкопанную яму, затем дополнительно укрыли земляной насыпью.

Ход работ координировал оперативный штаб, развёрнутый у границы предполагаемой зоны поражения объекта.

« От чрезвычайного ведомства была задействована часть пиротехнических и специальных и водолазных работ в составе 18 человек и трёх единиц техники МЧС», – прокомментировал начальник Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Сергей Наполов.

Начальник Спецотряда также подчеркнул, что проведение операции такого масштаба в День спасателя – это символично. Ведь именно благодаря высокому уровню подготовки, выдержке и стойкости севастопольских спасателей становится возможным решение сложных профессиональных задач и удаётся найти оптимальный выход из самых нестандартных ситуаций.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)