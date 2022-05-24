Патрушев рассказал, что Россия не спешит завершать спецоперацию в Украине

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» сообщил, что Россия не гонится за сроками в ходе специальной военной операции.

«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренять на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — указал Патрушев.

Секретарь Совбеза также отметил, что после достижение поставленных российским руководством целей, судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Он также пояснил, что подразумевает под собой одна из главных целей спецоперации — денацификация, напомнив пример фашисткой Германии.

«Под денацификацией подразумевался (ред. – в 1945 году) целый ряд мер. Помимо наказания нацистских преступников отменялись законы Третьего рейха, легализующие дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений. Из школьного образования устранялись нацистские и милитаристские доктрины.

Наша страна ставила такие цели в 1945-м, ставим эти же цели и сейчас, освобождая Украину от неонацизма», — рассказал секретарь Совбеза.

Напомним, президентом России Владимиром Путиным приняты федеральные меры материальной поддержки семей военнослужащих, также правительство Севастополя приняло решение инициировать региональную выплату для семей военнослужащих, погибших в ходе спецоперации в Украине.