Илон Маск назвал дураками сторонников военной помощи Украине дураками

Владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 25 октября поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, который раскритиковал политику властей США в отношении Украины, пишут «Известия».

Сакс опубликовал пост в соцсети X (бывш. Twitter), в котором напомнил, что в прошлом 2022 году Вашингтон выделили Киеву более $100 млрд, утверждая при этом, что данные меры помогут успешно завершить украинское контрнаступление против России. Однако результат всем известен.

«Теперь в округе Колумбия (в котором находится Вашингтон. — Ред.) утверждают, что еще $60 млрд позволят сделать это», — написал Сакс, отметив, что поверить в это может только «дурак».

«Там полно дураков», — оставил комментарий Маск под постом предпринимателя.

Фото: John Raoux / AP