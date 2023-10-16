Российский истребитель Су-27 спугнул американский БПЛА над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 спугнул американский стратегический БПЛА Global Hawk над Чёрным морем.

В воскресенье тот резко повернул назад и ушёл на базу в Сицилии, следует из анализа данных Flightradar24, выполненного РИА Новости.

В марте в районе Крыма американский дрон большой продолжительности полёта MQ-9 Reaper, по заявлению Минобороны России, «перешёл в неуправляемый полёт» и упал в воду из-за резкого маневрирования при приближении российского истребителя.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 15 октября над Черным морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к российским границам. Для ее идентификации вылетел истребитель Су-27 дежурных сил ПВО. Цель была опознана как RQ-4B Global Hawk.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА Новости