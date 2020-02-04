В Севастополе ожидается сильный ветер и снег

В Севастополе 5-7 февраля ожидается ухудшение погодных условий.

5 февраля будет облачно и дождливо, ветер южный 17-22м/с, во второй половине дня 12-17м/с. Температура воздуха ночью 7-9°С тепла, днем 11-13°С тепла.

6 февраля ожидается сильный дождь, вечером переходящий в мокрый снег. Ветер ночью южный, днем северный 12-17м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9°С тепла, с понижением к вечеру

до 0-2°С тепла.

7 февраля температура упадет до 0-2°С тепла, ожидается снег. Ветер северо-западный 15-20м/с.

Севастопольские спасатели призывают жителей в ветреную погоду по возможности оставаться в помещении. Порывы ветра могут привести к обрыву линий электропередач, падению деревьев, разрушению плохо закрепленных конструкций.

Также возможно появление гололеда на дорогах. Если обойти лед невозможно, МЧС советует передвигаться на полусогнутых ногах, стараясь не отрывать их от земли. Выходить на улицу следует в

обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю

Фото: magadanmedia.ru