В Севастополе отремонтируют семейную амбулаторию на Шевченко

Нехватка медицинских учреждений первичного звена острая проблема каждого района города

Ремонт семейной амбулатории, которая расположена на улице Тараса Шевченко, 3, в Севастополе, запланирован на текущий год. Об этом рассказал спикер Владимир Немцев, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Севастополя.

Немцев отметил, что ремонт включён в плановый период на 2021 год, идут подготовительные работы.

«Одна из наиболее острых проблем, которая касается многих районов города – нехватка медицинских учреждений первичного звена при постоянно растущем количестве жителей. Особенно остро этот вопрос стоит в молодых микрорайонах (№5 и №6), где продолжается активное строительство жилых комплексов», – сказал глава заксобрания.

Спикер отметил, что о ремонте просили местные жители.

Немцев добавил, что в настоящее время разрабатывается документация для строительства нового медучреждения в этом районе города – детской и взрослой поликлиник. Земельный участок определён. Строительство должно начаться в текущем году.

Напомним, в Севастополе на борьбу с коронавирусом в 2020 году было направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Ольга Сурикова