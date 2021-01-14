Севприроднадзор завел дело за свалку строительных отходов в Казачьей бухте

Начато расследование

Севприроднадзор начал расследование по факту складирования строительных отходов в районе Казачьей бухты. Ведомство просит сообщить, если кому-то известно о таких фактах.

«Сотрудниками Севприроднадзора во время проведения рейдового мероприятия зафиксирован факт складирования строительных отходов в районе Казачьей бухты – улица Евгения Алисова», – сообщила пресс-служба ведомства.

Начато расследование по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления).

Ранее ведомство уже призывало граждан сообщать гражданам, если им известны факты нарушения природоохранного законодательства в регионе, информировать специалистов об этом по телефону «горячей линии» (8692) 49-29-40.

Напомним, главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя проиграло суд компании «Листригон», которая занимается вывозом грунта с прибрежной территории в Языковой балке.

Фото: пресс-служба Севприроднадзора

Ольга Сурикова