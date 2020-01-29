В Севастополе наградили победителей конкурса «Крымский сувенир»

Во Дворце детского и юношеского творчества наградили победителей V городского конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Крымский сувенир».

Юные мастера живописи, керамики, создания мягкой игрушки, резьбы по дереву, вышивки и бисероплетения, рисования плакатов и других творческих жанров представили на суд жюри свои «крымские сувениры». Более 400 работ талантливых севастопольцев от всех образовательных учреждений города смогли увидеть посетители выставки. Тематика традиционна для Севастополя: природа, город-герой, его достопримечательности и история.

Поздравить победителей и призеров пришли представители Департамента образования и науки города Севастополя, члены жюри конкурса и партнеры от РОО «Мы – Севастопольцы».

Руководитель программ РОО «Мы-севастопольцы» Сергей Круглов вручил ребятам дипломы, а также подарки для развития их талантов — художественные материалы, которые они смогут использовать в работе. На сцене выступили вокальные и танцевальные коллективы ДДЮ.

Конкурс проводится уже на протяжении 5 лет, и за этот период в нем приняли участие более 2500 детей.

По материалам сайта «Мы- Севастопольцы» (и фото)