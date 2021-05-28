Где в Севастополе не будет света 28 мая

Ремонтные работы

В Севастополе в связи с производством неотложных ремонтных работ 28 мая будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 часов

ул. Гоголя, 8

с 09:00 до 17:00 часов

ул. Генерала Лебедя, 45-51

с. Пироговка: пер. Горина,7-15; туп. Озерный; ул. Озерная 2-12; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул Угловая 6,3-5; ул. Урожайная 22-а; ул. Пирогова 5-17,39; пер. Сельский 2,1-3; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Рабочая 1-11; ул.Тенистая 2-а,2,6; пер. Озерный 4-12.

Также сообщается о плановом отключение электроэнергии с 08:00 до 16:00 в связи с профилактическим ремонтом трансформаторной подстанции.