В Севастополе открыта электронная запись на продление детских пособий

На официальном сайте Департамента труда и соцзащиты населения можно записаться на прием к специалистам по продлению пособий при рождении первенца.

Пособие с 1,5 до 3-х лет назначается с даты подачи заявления. Прием документов временно будет осуществляться также в неприемные и выходные дни: пятницу и субботу. Примерно за пол месяца в Департаменте планируют принять всех родителей, первенец которых достиг 1,5 –летнего возраста в 2019 году. Таких семей около 500.

При этом более 200 семей документы на продление выплаты уже подали.

Консультации и разъяснения по вопросу предоставления любых мер социальной поддержки можно также получить в электронном виде, через рубрику «Задать вопрос».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: dszn.sev.gov.ru